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30.09.19 14:17

"Путін тупе пискляве чмо": в Петербурзі затримано чоловіка, який написав протестний слоган на паркані Російського музею. ФОТО

Росгвардія заарештувала петербуржця Ігоря Соколова, який на знак протесту залишив напис "Путін тупе пискляве чмо" на паркані Російського музею в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Русский Монитор".

Зазначається, що крамольне висловлювання на адресу президента РФ, а також співробітників ФСБ, було помічено на цоколі кованої огорожі Російського музею, розташованого на площі Мистецтв, в неділю, 29 вересня, в другій половині дня.

Путін тупе пискляве чмо: в Петербурзі затримано чоловіка, який написав протестний слоган на паркані Російського музею 01

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На "місце злочину" швидко примчала поліція, яка завела кримінальну справу за ст. 214 КК РФ (вандалізм), але найімовірніше, що в результаті кримінальну справу перекваліфікують на ст. 319 КК РФ (образа влади). І, ось, не минуло й доби, як автора напису заарештували.

Характерно, що російські ЗМІ публікують фото напису тільки в замазаному вигляді, побоюючись санкцій з боку Роскомнагляду.

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