Прикордонники на Луганщині зі стріляниною зупинили прорив позашляховика з вірменськими консервами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Учора ввечері прикордонний наряд відділу прикордонної служби "Троїцьке", який ніс службу в районі населеного пункту Дьоміно-Олександрівка на Луганщині, за допомогою тепловізора виявив рух двох автомобілів.

До ймовірного місця правопорушення виїхала група реагування і були розпочаті пошукові заходи, в результаті яких прикордонники помітили два транспортні засоби з вимкненими фарами, що рухалися в бік кордону. Законні вимоги про зупинку водії автомобілів проігнорували і здійснили небезпечний маневр у напрямку прикордонного наряду, чим створили явну загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців. У підсумку, прикордонниками було застосовано стрілецьку зброю. Однак це не зупинило правопорушників.

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Під час проведення подальших пошукових заходів у лісосмузі поблизу кордону було виявлено пошкоджений автомобіль марки ВАЗ-21236 "Нива Шевроле" з номерами української реєстрації, без водія. Поблизу автомобіля виявлено ​​кинуту партію товарів народного споживання, а саме коробки з рибними консервами виробництва Республіки Вірменія.

Нині тривають пошукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності на ділянці відповідальності Луганського загону.