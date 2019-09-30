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30.09.19 16:31

Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки "травили" комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні. ФОТОрепортаж

У підвалі житлового будинку для боротьби з комахами розпорошили інсектициди. Після цього мешканці будинку почали масово звертатися по медичну допомогу. Зараз рятувальники евакуюють мешканців будинку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС у Черкаській області.

"Зараз триває евакуація постраждалих, рятувальники на свіже повітря вивели 20 осіб, 2 дорослих і 5 дітей доставлені в лікарні для додаткового обстеження", - сказано в повідомленні.

Рятувальники обходять квартири і проводять евакуацію. Ті, хто відмовився залишати житло, перечікують на балконах.

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"На місці події працюють 6 карет "швидкої медичної допомоги". Медики оглядають постраждалих і оцінюють загальний стан жителів під'їзду", - додали в ДСНС.

Крім медиків і рятувальників, на місці події працюють усі служби екстреного виклику.

Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 01
Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 02
Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 03
Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 04
Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 05
Масове отруєння в Черкасах: у підвалі багатоповерхівки травили комах, 2 дорослих і 5 дітей у лікарні 06

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