Дружина найняла кілера для вбивства чоловіка на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

"Дружина замовила чоловіка, найнявши посередника для пошуків кілера. Силовики інсценували вбивство і врятували життя чоловікові, який навіть не підозрював, що перебуває у смертельній небезпеці", - йдеться в повідомленні.

Замовницю і її спільника затримали.

Тиждень тому в слідче управління поліції Донецької області надійшла інформація від Служби безпеки України про підготовку вбивства.

Встановлено, що ініціатором злочину є 36-річна мешканка Волноваського району. У зв'язку з конфліктом через спільне майно жінка спланувала вбивство свого чоловіка-фермера.

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Зловмисниця найняла посередника - раніше судимого жителя сусіднього міста. За розправу над чоловіком дружина пообіцяла заплатити 30 тисяч доларів. Спільник вийшов на підставного кілера.

"Слідчі та співробітники СБУ організовували операцію від початку до моменту затримання обох фігурантів. Потерпілий дізнався про те, що його замовили, напередодні "вбивства", - зазначили в Нацполіції.

29 вересня, силовики провели інсценування тяжкого злочину. Жертві нібито розбили голову битою на сільській дорозі. Для правдоподібності 38-річному потерпілого спеціально загримували.

"Цього ж дня під час передачі виконавцю його частки винагороди затримали посередника, а пізніше - і замовницю вбивства. Жінка отримала "докази" смерті чоловіка і думала, що її план спрацював", - йдеться в повідомленні.

Гроші, які отримав кілер, вилучено. Обом фігурантам інкримінується ст. 14 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення). Досудове розслідування здійснює слідче управління обласного главку поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.