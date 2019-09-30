Завершено монтаж металевих опор тимчасового моста біля КПВВ у Станиці Луганській, - ЛОДА. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.

У повідомленні уточнюється, що також триває укладання деревини на пішохідну частину моста і роботи з влаштування перил.

Також триває робота з прибирання деревини та чагарників з узбіччя дороги, а також засипання її щебенем та підготовки ділянки біля моста для укладання нового асфальту.

Також розпочалося встановлення нової автобусної зупинки на дорозі біля мосту.

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Фото: loga.gov.ua

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

Тимчасову переправу збираються встановити до 11 жовтня, а до 27 листопада - відкрити основний міст.