Рекорд з ремонту доріг - 130 км траси Маріуполь-Запоріжжя відремонтовано за 68 днів, - Голик. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Голик зазначив: "Дорога життя. Траса Запоріжжя-Маріуполь.

Була побудована в 1962-1965 роках. З 90-х років минулого століття траса не ремонтувалася.

У 2016 році почали її ремонт. За три роки відремонтували 70 км.

19 липня 2019 року було ухвалено рішення відремонтувати цю трасу всю. Цього року. За три місяці.

25 липня стартували роботи на цій трасі за новим графіком - за три місяці, а не три роки.

Ми це зробили. Навіть швидше, ніж було задумано.

Усі роботи щодо асфальту сьогодні ввечері закінчено. Залишилася розмітка там, де її ще не нанесли, знаки, узбіччя, підрізування дерев.

130 км, які зробили ми. За 68 днів. Enjoy.

На трасі працювали: 637 одиниць техніки. 1086 осіб.

Рекорд України за швидкістю ремонту доріг. Такі темпи мають стати нормою. Ми показали як можуть ремонтуватися дороги. Ми наочно продемонстрували, яким мусить бути підхід.

Дякую кожному, хто це фізично зробив".





