Зеленський запросив в Україну Тома Круза і зустрівся з ним в ОП. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що Зеленський зустрівся з ним в Офісі Президента 30 вересня ввечері.

Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну.

Президент України зі свого боку розповів гостю про власний досвід роботи в кіно.

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Також Володимир Зеленський зазначив, що нещодавно український парламент ухвалив закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. Він сприятиме активному розвитку кіноіндустрії та дасть поштовх міжнародному копродакшну.

Глава держави висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників.