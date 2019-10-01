Вандала, який пошкодив надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині, затримано, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

"Під час санкціонованого обшуку у підозрюваного вилучено одяг і ніж зі слідами фарби, також є покази свідків, які бачили чоловіка на кладовищі того дня. Лиходієм виявився тричі раніше судимий житель Сновська, який мав конфлікт із законом через завдання тяжких тілесних ушкоджень, замах на вбивство та підпал церкви", - йдеться в повідомленні.

У приватних розмовах підозрюваний неодноразово висловлював зневагу до Революції Гідності та антитерористичної операції, загиблих героїв називав зрадниками.

Нині зловмисникові оголошено про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою) - карається обмеженням волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, 22 вересня невідомий вандал зафарбував портрети на надгробках загиблих воїнів АТО у м. Мена (Чернігівська область).

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