Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua.

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У цій залі можуть відпочивати військовослужбовці (учасники бойових дій на Донбасі) за наявності посвідчення, документа, що посвідчує особу, і квитка на поїзд (крім приміського сполучення).

Зала розташована на першому поверсі будівлі Центрального вокзалу (із західної сторони). Вона працює цілодобово.

У залі обладнані кімната-їдальня, буфет, санітарні кімнати, душ, камери схову і тощо. Також тут є м'які дивани, крісла, телевізор, холодильник, бібліотека, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету.

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Під час очікування військові зможуть скористатися пральною машиною, праскою, сушаркою для білизни. Також відвідувачі зможуть користуватися кавоваркою і чайником. Зала може одночасно приймати до 40 відвідувачів.

Незабаром аналогічні приміщення, переобладнані з депутатських кімнат, з'являться у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі.

"Суспільство - у неоплатному боргу перед захисниками України. Саме тому "УЗ" вносить свій внесок, щоб військові подорожували краще. В очікуванні між поїздами тут можна прийняти душ, випити кави, підзарядити гаджет і просто відпочити", - розповів глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.



Фото: Лівий берег