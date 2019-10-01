Дивани, душ, пральна машина і бібліотека: на залізничному вокзалі в Києві відкрили залу очікування для українських воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua.
У цій залі можуть відпочивати військовослужбовці (учасники бойових дій на Донбасі) за наявності посвідчення, документа, що посвідчує особу, і квитка на поїзд (крім приміського сполучення).
Зала розташована на першому поверсі будівлі Центрального вокзалу (із західної сторони). Вона працює цілодобово.
У залі обладнані кімната-їдальня, буфет, санітарні кімнати, душ, камери схову і тощо. Також тут є м'які дивани, крісла, телевізор, холодильник, бібліотека, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету.
Під час очікування військові зможуть скористатися пральною машиною, праскою, сушаркою для білизни. Також відвідувачі зможуть користуватися кавоваркою і чайником. Зала може одночасно приймати до 40 відвідувачів.
Незабаром аналогічні приміщення, переобладнані з депутатських кімнат, з'являться у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі.
"Суспільство - у неоплатному боргу перед захисниками України. Саме тому "УЗ" вносить свій внесок, щоб військові подорожували краще. В очікуванні між поїздами тут можна прийняти душ, випити кави, підзарядити гаджет і просто відпочити", - розповів глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.