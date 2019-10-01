Керівників підрозділу Нацполіції та прикордонних загонів затримано за вимагання грошей з підлеглих, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що начальник одного з районних відділень ГУ Нацполіції Одещини примушував 12 своїх підлеглих систематично сплачувати "данину". "Такса" капітана становила 1000 гривень зі зміни та додатково по 100 доларів США з кожного поліцейського, які вони "заробляли" на приховуванні викритих адмінпорушень, зокрема проїзд вантажівок без документів, дрібних порушень у сфері торгівлі та викриття осіб у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання грошей від зміни у приміщеннях чергової частини райвідділу поліції.

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"Керівник структурного підрозділу одного із прикордонних загонів Одеського регіону також вимагав кошти з підлеглих. До його обов’язків входило проведення службових розслідувань стосовно працівників загону за фактами нестачі та надлишків матеріальних цінностей. За "закриття очей" на ці факти зловмисник вимагав сплачувати частину суми від виявлених порушень. Правоохоронці затримали прикордонника після одержання грошей від підлеглого поблизу кав’ярні у Білгород-Дністровському", - повідомили в пресслужбі СБУ.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.

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