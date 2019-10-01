Воїни 24-ї ОМБр після 7 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Яворів. ФОТОрепортаж

Більше півтори тисячі бійців оберігали спокій українців понад сім місяців, зазнавши при цьому 10 бойових втрат, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Військові пройшли урочистою ходою від місця постійної дислокації бригади до площі Ринок у місті Яворів. Армійці несли портрети побратимів, які загинули на Сході за час війни, пам’ять полеглих Героїв вшанували хвилиною мовчання.

На центральній площі Яворова відбулася урочиста частина, участь у якій взяв голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

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"Дозвольте привітати вас всіх із сьогоднішнім днем. Днем, коли до нас повернулися наші хлопці. Але 131 Герой ніколи не повернеться. Немає слів, якими можна описати ту скорботу і втрату, яку зазнала Україна. Ми щиро вдячні вам усім за те, що ви бороните наші кордони і забезпечуєте нам те мирне небо та насолоду того сонця, яке сьогодні нас вітає. А ви, діточки, знайте своїх Героїв. Слава Україні!" - зазначив голова Львівської обласної державної адміністрації.

Очільник Львівщини вручив військовослужбовцям грамоти облдержадміністрації та подяки голови облдержадміністрації.

Бригада перебувала в районі виконання завдань із лютого по середину вересня, виконуючи бойові завдання у районі населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук та Красногорівка.

За цей час звільнено фактично усю територію Мар'їнки, а також декілька вулиць, які ведуть до населеного пункту Трудівське, що покращило становище української армії та убезпечило місцевих жителів.

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Після ротації військовослужбовці матимуть кілька тижнів відпустки та реабілітації, після чого повернуться до виконання службових обов'язків у місці постійної дислокації.

























































