Мінцифри і МОЗ затвердили план розвитку системи eHealth. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

У розробленні єдиного плану дій, зокрема, взяли участь представники Національної служби здоров’я України, Асоціації eHealth, профільних громадських організацій, розробників інформаційних систем та проектів міжнародної технічної допомоги.

"Важливо поєднати зусилля органів влади та приватного бізнесу, а також міжнародних партнерів, щоб приймати ефективні рішення, які сприятимуть розвитку електронної медицини. У нас є чіткий план дій, який має бути виконаним у конкретні строки. А також призначено відповідальних за кожен пункт, тож ніяких зволікань і відмовок", – підкреслив Федоров.

План дій передбачає 14 кроків, зокрема затвердження концепції електронної системи охорони здоров’я, проведення аудиту існуючих інформаційних систем та реєстрів у сфері охорони здоров’я та визначення плану запровадження стандартів зберігання і передачі медичної інформації.

Своєю чергою Скалецька заявила, що МОЗ та Мінцифри мають спільне бачення співпраці для продовження реформи охорони здоров'я, важливою складовою якої є система еНealth.

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