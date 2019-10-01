Пропагандиста "русского мира", завербованого ФСБ РФ, затримано на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що український громадянин, представник громадської організації "Дніпропетровське земляцтво Росії", готував та розміщував у мережі "Інтернет" пропагандистські матеріали антиукраїнського змісту на підтримку самопроголошених "Л/ДНР", ідей так званої "Новоросії". Він також поширював заклики до створення фейкової "Дніпропетровської народної республіки".

"За словами агітатора, він був завербований ФСБ РФ на матеріальній основі під час перебування на території країни-агресора у Москві. Російські спецслужби "вийшли" на чоловіка через його знайомих, які проживають у РФ. За щомісячну грошову винагороду він погодився виконувати завдання, спрямовані на зміну меж території нашої держави, а також зі збору розвідувальної інформації про соціально-політичну ситуацію в регіоні", - розповіли в прес-службі СБУ.

Показово, що під час однієї із поїздок до РФ для звіту про виконання завдань мешканець Дніпропетровщини отримав від російської спецслужби нагороду – медаль до 100-річчя "ВЧК-КГБ-ФСБ".

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У ході обшуків слідчі СБУ вилучили у зловмисника комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались для проведення підривної діяльності проти нашої держави.

Громадянину України оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), що карається позбавленням волі терміном до 5 років. Триває досудове слідство.

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