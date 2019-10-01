Адвокат обманом привласнив приміщення на Банковій вартістю 5 млн, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що відчуження майна планувала група ділків, які залучили до протиправної діяльності приватного нотаріуса. Вони на підставі підроблених документів здійснили незаконну перереєстрацію об’єкта нерухомості державної форми власності вартістю понад 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали одного із зловмисників – адвоката, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України, при спробі перепродажу рейдерськи захопленого об’єкта за 130 тисяч доларів.

Завдяки діям СБУ приміщення наразі знаходиться під арештом, вживаються необхідні заходи для його повернення до державної власності.

У межах розпочатого кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин) ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у рейдерській схемі.

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Спецоперація проведена Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Київською місцевою прокуратурою № 7.



