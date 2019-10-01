Співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань Кривого Рогу затримали за кордоном. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Департамент протидії наркозлочинності Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, поліція оголосила про підозру 25 учасникам цього угруповання.

Зазначається, що на початку 2019-го року в Дніпропетровській області викрили багаторівневу злочинну організацію, яка впродовж тривалого часу збувала метамфетамін і трамадол.

В ході лютневої спецоперації Департамент протидії наркозлочинності Нацполіції спільно із сектором кримінальної поліції Кривого Рогу, слідством та прокуратурою Дніпропетровської області викрили лідера та понад 20 виконавців розгалуженої мережі наркоділків. Оперативники ліквідували дві потужні нарколабораторії, де виготовляли 5 різновидів наркотиків. Поліція вилучила понад тисячу доз метамфетаміну, більше дев’яти тисяч доз трамадолу, півкілограма амфетаміну та понад 100 кг прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Правоохоронці провели понад 60 санкціонованих обшуків, вилучили 800 тис. гривень у різних валютах та 8 автомобілів, з яких реалізовувався товар.





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Поліція вже завершила досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого провели більше 100 упізнань, майже 500 допитів та 200 слідчих експериментів, здійснили понад 90 криміналістичних експертиз, в тому числі 20 фоноскопій. Вперше задокументовано злочинну організацію Кривого Рогу, рівень наркооборудок якої лише за один місяць становив від п’яти до семи мільйонів гривень. 30 вересня справу передали до суду.

Вісім учасників злочинної організації перебувають під вартою, двоє під домашнім арештом. Зловмисникам оголошено підозри у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації) та ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів), а також ч.1 ст. 27, ч. 4. ст. 28, ч. 3 ст. 313 Кримінального кодексу України. За інкриміновані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна.