Національний банк був, є і буде незалежним, - Зеленський на зустрічі з колективом НБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба НБУ на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У Національному банку завершилася зустріч Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Олексія Гончарука та команди фінансово-економічного блоку Уряду із співробітниками регулятора.

Звертаючись до працівників центробанку, Президент говорив про інституційну незалежність Національного банку.

"Ми за те, щоб Національний банк був, є і буде незалежним", - повідомив Зеленський.

Зі свого боку Голова НБУ Яків Смолій наголосив, що для того, щоб зробити стале економічне зростання реальністю, усім, хто зібрався сьогодні в цій залі, треба об’єднати зусилля.

І в нас є бачення, що робити в подальшому. Зараз ми працюємо спільно з фінансовими регуляторами та учасниками ринку над Стратегією розвитку фінсектору до 2025 року, яка стане орієнтиром для нашої співпраці зі здійснення реформ у майбутньому", - зауважив Яків Смолій.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії в штабі Володимира Зеленського заявляли, що перш ніж приймати рішення про кадрову політику в Національному банку, необхідно провести аудит реформ банківського сектора.

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