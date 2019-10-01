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01.10.19 20:18

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Ось і все, що він хотів сказати

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я реально за мир", - український співак Винник уник прямих відповідей на запитання: "Чий Крим?" і "Росія - агресор?". ВIДЕО

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

А потім дядечко в темряві вдавився...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

- В Бабин - квіти. І не переплутай, Кутузов!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сфотографувався в Бабиному Яру ввечері, вранці були тільки квіти, - журналіст Зінченко

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

А ця дивна фраза: "Вийди отсюда, розбійник, плохо чуєш"...

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Не всім зрозуміло...

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

***

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Хранителька вогнища

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Знайди 10 відмінностей

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Соромно?

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ, інкогніто в Бабиному Яру, сало вбиває росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Видатний світовий лідер очима іноземних ЗМІ

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