Українського воїна Володимира Аджавенка, який загинув на Донбасі, поховали в Маріуполі. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Маріупольської міської ради.

Володимир Аджавенко, 1995 року народження, житель Маріуполя, старший сержант, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади. 11 вересня в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області він зазнав украй важкого кульового поранення голови, від снайпера найманців РФ, через що помер 28 вересня пізно ввечері в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

"Заступник міського голови Сергій Захаров зазначив, що Маріуполь разом із сім'єю і побратимами сумує про втрату справжнього патріота: "Щодня ми читаємо зведення з фронту. Але за сухою статистикою стоять людські життя і долі. Володимир віддав своє життя, щоб ми мирно жили і працювали, щоб над Маріуполем було мирне небо. Наш обов'язок пам'ятати імена наших героїв і передавати цю пам'ять наступним поколінням".

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Заступник командира 56 мотопіхотної бригади Олександр Побережнюк зазначив, що Володимир був хоробрим бійцем: "Він вибрав шлях воїна. Його ім'я назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться, зокрема, в повідомленні.

Володимир Аджавенко народився 20.05.1995 року. У період з 2015 по 2016 воював у БСП "Донбас" НГУ, пройшов бої за Широкине. З 2017 року перебував на контракті з 56-ї ОМПБр.

Поховали Героя на Старокримському кладовищі. У нього залишилися мати, бабуся, брат, сестра і дружина.





