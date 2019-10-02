Підготовчі роботи з відновлення зруйнованої частини моста з українського боку завершуються, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Зокрема, біля моста продовжують працювати представники мостобудівної організації, піротехнічні підрозділи ДСНС та працівники райавтодору. Вже виконано роботи з монтажу пішохідного безпечного огородження на змонтованому 66-метровому обхідному мості, настилу з дощок тощо.
Проводяться роботи з розчищення узбіччя від зрізаних дерев та гілок. Ведеться підготовка до асфальтування ділянки біля розлому, а також до будівництва двох автобусних зупинок для пасажирів, перед зруйнованою частиною моста.
У СЦКК нагадали, що з 15 липня 2019 року на контрольованому українським урядом боці функціонує спеціалізований автобус, який підвозить людей похилого віку та осіб з інвалідністю.
Зазначається також, що обхідний міст працюватиме доти, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного моста.
Українська сторона СЦКК також зазначає, що вживає всіх необхідних заходів, щоб поліпшити гуманітарну ситуацію на переході.