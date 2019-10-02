"Ні капітуляції!": У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти "формули Штайнмаєра". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Новости Донбасса".
У Маріуполі (Донецька область) на центральній площі увечері 1 жовтня близько 50 осіб провели акцію на знак протесту проти "формули Штайнмаєра".
Учасники акції скандували "Ні капітуляції!", а в руках тримали плакати із закликами "Не здавати Україну" і зберегти єдність країни.
Жителі Маріуполя, що вийшли на стихійну акцію, вважають, що "формула Штайнмаєра" буде реалізована за російським сценарієм - не на користь суверенітету України.
Як пише видання, в акції брали участь місцеві волонтери та члени Спілки ветеранів АТО Маріуполя, люди у військовій формі, активісти організацій "Східна брама", "Сила людей" та інші.
Крім того, як повідомляє група "Накипіло" в Facebook на протестну акцію у зв'язку з узгодженням тексту документа з "формулою Штайнмаєра" на переговорах в Мінську вийшли і харківські активісти.
Акція "Ні капітуляції!" відбулася під будівлею СБУ.
Її учасники виступають проти "формули Штайнмаєра" і надання особливого статусу тимчасово окупованим територіям до їхньої деокупації.
У Львові на протест вийшли представники Національного корпусу. Учасники акції також пікетували обласне управління СБУ.
Фото: НКЛ v5.0 /Facebook