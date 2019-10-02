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02.10.19 11:18

Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Паломники, що святкували Рош а-Шана в Умані, організовано виїжджають з міста. Поліція гарантує безпеку дорожнього руху. Працівники зведеного загону продовжують нести службу в місцях паломництва щодо забезпечення громадського порядку та безпеки громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Черкаській області.

Як повідомлялося раніше, цього року на святкування Рош а-Шана приїхали близько 27 000 паломників із 8 країн світу.

Публічний порядок та безпеку громадян під час масових заходів в Умані забезпечують понад 550 працівників поліції з 12 областей України.

Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 01

У період масових заходів у місцях паломництва поліцією зафіксовано 72 повідомлення про можливі правопорушення, зареєстровано 15 кримінальних проваджень, серед яких незаконне поводження зі зброєю, незаконне зберігання наркотичних засобів, крадіжка та грабіж.

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Надзвичайних подій та грубих порушень громадського порядку в Умані не допущено.

Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 02

Поліція повною мірою забезпечила громадський порядок і безпеку громадян під час перебування в Умані іноземних гостей.

Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 03
Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 04
Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 05
Паломники-хасиди організовано залишають Умань, - поліція 06
Фото: Нацполіція

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