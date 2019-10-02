"Тільки карцер і чотири стіни": Історія утримуваного з 2017 року в полоні терористів "ЛНР" майора-спецпризначенця ЗСУ Іванчука. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла дружина воїна Вікторія Іванчук проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії".

"Я виходила заміж за кадрового військового, тому, коли почалася війна, що називається, не ставила чоловікові зайвих запитань. Пам’ятаю, як 7 квітня 2014 року Сергія пізно ввечері викликали у полк. Коли він повернувся, то почав швидко збирати речі й сказав тільки: "Мені треба поїхати, я сам тебе наберу". Подзвонив уже наступного дня з аеродрому у Харкові, але й тоді нічого конкретного, мовляв, чекай, усе гаразд, ще зв’яжуся", - розказує Вікторія.

Також нічого Сергій не розповідав про бойові дії і вдома.

"Казав: "Воно вам не треба". При цьому, коли я все-таки інколи просила його довше лишитися вдома, побути зі мною й дітьми (в родині Іванчуків двоє дочок — зараз їм 11 і 6 років – ред.), – чоловік знизав плечима. "Я – командир, зрозумій. Там мої пацани лишилися, мушу повертатися. Пробач", - продовжила дружина.

Єдине, що чоловік більш-менш розповів про війну, це коли в їхній табір влучила ракета "Смерч".

"Тоді Сергій подзвонив мені і сказав: "Уяви, зараз стою в полі в одних шортах і капцях. Все інше згоріло. Все повністю, вщент. І там же 600 гривень було – так шкода…". Я тоді обурилася: "Ну, які ще 600 гривень? Ти при тямі взагалі? Добре, що живий залишився!"- розповіла Вікторія.

5 лютого 2017 року Сергій потрапив у полон до терористів "ЛНР".

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"Далі були тижні очікування. Приблизно з 10 березня та сторона почала викладати відео. Одне, друге, третє. Це були не повні записи, а нарізані шматками зйомки. Очевидно, бойовики їх склеювали у "правильному" порядку. Перше відео я дивилася разів п’ять підряд: ставила на паузу, роздивлялася, намагалася схопити якийсь знак, можливо, побачити те, що чоловік міг би намагатися передати. Але нічого такого не було: знесилений і сонний, він дивився повз камеру і явно читав з листка, а ще очима шукав когось, ніби очікував підтвердження, що все зробив і сказав правильно. На першому записі Сергій зовсім не рухав лівою рукою — думаю, вона була зламана, адже лежала якось неприродно, і чоловік періодично торкався до неї другою рукою. Також на першій зйомці він був ще у своєму одязі, але взуття було вже без шнурівки – так роблять із ув’язненими у тюрмах, щоб вони не повісилися за допомогою шнурівки. На відео, які з’являлися пізніше, на Сергія вдягнули вже тюремну робу. На зйомці з так званого "суду" чоловік важив, на вигляд, кілограмів 50, хоч на ротацію перед полоном він поїхав у вазі 86 кілограмів", - продовжила Вікторія.

За весь цей час дружина не отримала жодного листа від Сергія, вони не розмовляли телефоном.

"Фактично, єдине моє джерело інформації - відео бойовиків", - зазначила дружина.

Разом з цим у Вікторії, як і в сімей інших військовополонених, була можливість зустрітися з представником ОБСЄ Тоні Фрішем - єдиним, кого та сторона пускає до своїх в'язниць.

"Під час зустрічі у Києві Фріш сказав мені щось на кшталт: "Ми знаємо про вашого чоловіка. Не переживайте. Все буде добре". І більше ніяких новин. Нова влада, як і попередня, просить "заспокоїтися і чекати", - продовжила Вікторія.

Взимку 2017, коли був так званий новорічний обмін полоненими, очікувала, що все-таки побачить чоловіка, але дива не сталося.

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"Донькам я розповідаю правду: вони знають, що тато військовий, що його утримують проти сили. Старша, звісно, більше розуміє, але й від меншої стараюся нічого не приховувати – навіть деякі фрагменти відео допитів ми дивилися разом. Чому? Тому що у моїх дітей більше немає можливості побачити свого батька", - поділилася дружина.

Від воїнів, звільнених з полону, Вікторія дізналася, що принаймні на момент кінця 2017 Сергія утримували в одиночній камері. Йому не дозволяли виходити навіть на короткі прогулянки - тільки карцер і чотири стіни. Вона не знає, де він зараз, за ​​одними даними, він в СІЗО окупованого Луганська, за іншими - в одній з в'язниць.

За словами Вікторії ніхто, навіть представник ОБСЄ Фріш, не говорить їй, де саме і в яких умовах зараз перебуває Сергій.

"Що робитиму, коли чоловік повернеться додому? Найперше, мабуть, проситиму його пройти реабілітацію. Як фізичну, так і психологічну. Усвідомлюю, що полон, ще й в умовах, коли ти зовсім не маєш зв’язку з зовнішнім світом, не мине безслідно. Тому, так, благатиму його не повертатися одразу на службу – проситиму спочатку повернутися до життя".

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