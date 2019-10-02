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02.10.19 14:41

Сумські пенсіонери перекрили колії і зупинили електричку. ФОТОрепортаж

Приблизно десять жителів Сум перекрили залізничні колії. У такий спосіб вони протестували проти скасування кількох зупинок електрички в межах міста.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на поліцію Сумської області.

Інцидент стався сьогодні вранці в Сумах, на вулиці Героїв Крут, на залізничній зупинці "59-й кілометр".

"Близько десятка сумчан, за їхніми словами, стурбованих скасуванням додаткових залізничних зупинок на території обласного центру, вийшли на залізничну колію. Внаслідок чого машиніст пасажирського потягу приміського сполучення "Суми-Смородино" змушений був зупинити рух потягу", - повідомили в поліції.

Сумські пенсіонери перекрили колії і зупинили електричку 01

Поліцейські поспілкувалися з громадянами і машиністом. Останнього вони переконали відкрити двері вагонів.

"Громадяни зайшла всередину, звільнивши шлях, після чого потяг міг продовжити свій рух", - додали в поліції.

Сумські пенсіонери перекрили колії і зупинили електричку 02

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Учасники конфлікту розповіли правоохоронцям, що зупинки скасували через те, що місцева влада заборгувала "Укрзалізниці" гроші за компенсацію пільгового проїзду пенсіонерів.

"Розпочато перевірку обґрунтованості та законності скасування додаткових зупинок, а також причини виникнення заборгованості. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне процесуальне рішення", - підсумували в поліції.

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