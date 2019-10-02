Злодія в законі Тенґо Гальського знову затримано в Україні. Раніше його вже тричі висилали з країни. ФОТО

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали уродженця Абхазії і доставили його до Державної міграційної служби України в Одеській області. У зв'язку з відсутністю документів, що засвідчують особу, Тенґо Гальського помістили в Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців для видворення з України.

Наголошується, що кримінальника вже тричі затримували працівники правоохоронних структур і висилали за межі держави.

"7 місяців тому іноземця вислали востаннє і заборонили в'їзд на 10 років", - нагадали в поліції.

Тенґо Гальський, "коронований" у 2014 році в Петербурзі, мав налагодити контроль і перерозподіл грошових потоків, отриманих від незаконних заволодінь, крадіжок, грабежів і розбійних нападів. Під його керівництвом мало діяти злочинне угруповання в столиці України

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