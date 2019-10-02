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02.10.19 16:25

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка "ввечері вирішити питання зп", - робочий день ВР 2 жовтня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 жовтня, відбувається чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Сьогоднішнє засідання почалося з майже годинним запізненням через приїзд у Раду президента Володимира Зеленського, який провів зустріч із главами фракцій, а також з фракцією "Слуги народу".

Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську.

У підсумку, проєвропейська опозиція у Верховній Раді зажадала від президента Володимира Зеленського пояснити свою стратегію деокупації Донбасу у зв'язку з узгодженням "формули Штайнмаєра".

Тим часом під Верховною Радою тривали пікет "євробляхерів" і мітинг "Правого сектора".

Крім цього, Рада сьогодні удосконалила процедуру призначення і звільнення членів Нацради ТРМ, створила тимчасову спецкомісію з питань правового статусу ветеранів, а також підтримала перезавантаження НАЗК.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 01

Микита Потураєв (СН) цілує Людмилу Буймістер (СН).

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 02

Андрій Клочко (СН) прийшов у футболці з написом "GURU".

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 03

Плакат ОПЗЖ, на якому нардепка від "Голосу" написала "ПТН ПНХ".

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 04

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко розмовляє з колегою.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 05

Вадим Галайчук веде переписку з абонентом Ігор Боженко.

Зазначимо, що Ігор Боженко був довіреною особою Володимира Зеленського в 90-му окрузі (Біла Церква) на президентських виборах.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 06

"Дуже потрібно переговорити 10 хв. Важливо", - просить Боженко Галайчука про зустріч. "Так, напевно", - відповідає Галайчук.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 07

Віктор М’ялик ("За майбутнє", зліва)

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 08

Богдан Яременко (СН, у верхньому ряду перший праворуч, в окулярах) задумався, поки його колег по фракції Романа Соху і Олександра Федієнка щось розсмішило.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 09

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук (сидить), Олександр Корнієнко (СН) та Роксолана Підласий (СН).

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 10

Олександр Дубінський (СН, праворуч) і Ярослав Железняк ("Голос", зліва).

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 11

Петро Порошенко ("ЄС", сидить), глава фракції "Голос" Сергій Рахманін та Андрій Парубій ("ЄС").

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 12

Тепер Парубій і Рахманін розмовляють з Юлією Тимошенко ("Батьківщина")

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 13

Парубій розмовляє з Дмитром Лубінцем( "За майбутнє").

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 14

Андрій Осадчук ("Голос", зліва) та Сергій Рахманін.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 15

Нарада "слуг народу".

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 16

Богдан Яременко виступає з трибуни парламенту.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 17

Пленарне засідання Верховної Ради, 2 жовтня.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 18

Увага Дубінського і його колег по фракції привернули якісь документи.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 19

Дубінський розмовляє зі спікером Дмитром Разумковим.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 20

Ольга Василевська-Смаглюк (СН) нахилилася подивитися, що там роблять її колеги по фракції.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 21

Петро Порошенко виступає з трибуни Ради.


Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 22

Андрій Задорожний (СН) читає парламентську газету.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 23

Нестор Шуфрич виступає перед парламентаріями з "СН", "Голосу" і "Батьківщини".

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 24

Народні депутати від СН сконцентрувалися біля трибуни ВР.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 25

Стефанчук вивчає Регламент ВР.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 26

Іван Кириленко ("Батьківщина") приймає вітання з днем народження від Петра Порошенка.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 27

Кириленко поклоном дякує Порошенку за привітання.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 28

Привітати Кириленка прийшла й Ірина Геращенко.

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 29

Іван Шинкаренко відволікся від читання Регламенту ВР на листування з абонентом "Ольга".

Стефанчук і Регламент, розповідь від Шуфрича і пропозиція до Шинкаренка ввечері вирішити питання зп, - робочий день ВР 2 жовтня 30

Ольга: Їх багато, і я не розумію, що взагалі означають ці ієрогліфи

Шинкаренко: Увечері глянемо

Ольга: Давай ще ввечері питання про мою зп вирішимо

Шинкаренко: Ок.

Фото: Цензор.НЕТ

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