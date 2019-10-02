Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази. ФОТОрепортаж

У розпорядженні "Новой газеты" є скріншоти публікацій, зроблених чеченськими спецпризначенцями, передає Цензор.НЕТ. Із датування, геолокації і коментарів випливає, що "Летючий загін Кадирова", як називають себе бійці цього формування, працює в Арктиці, зокрема в норвезькій її частині з 2016 року.

Так, 2 березня минулого року користувач інстаграма під ніком bes_600 публікує груповий знімок чоловіків у військовій формі на тлі грозненського аеропорту. На іншому фото той самий користувач зображений на тлі атомохода "Радянський Союз" із чоловіком старшого віку в цивільному одязі, коментар автора до селфі: "Джихад".

В інстаграмі можна знайти спільні фото і відео, на яких bes_600 зображений разом із користувачем akhaev_07_95. 9 лютого того ж року akhaev_07_95 публікує селфі на тлі засніженого аеропорту, за спиною чоловіка - авіазаправник із написом "Svalbard lufthavn" - "аеропорт Шпіцбергена". Чоловік на фото - в уніформі з нашивкою парашутного центру DZ Grozny і інший - з написаним по-російськи словом "Лютий" (ймовірно, це позивний). У профілі користувача маса фотографій з хештегом @ruspetsnaz - Російського університету спецназу, єдиного в країні приватного навчального закладу, який готує професійних силовиків. Університет розташований в Гудермесі і патронується особисто Кадировим.

Про арктичні навчання "Летючого загону" окремо повідомляється на сайті університету. Присутність чеченських спецпризначенців в Арктиці - не секрет. У 2018 році Рамзан Кадиров сам повідомив про проведені в Мурманську і на Землі Франца-Йосипа навчання. Але про поїздки своїх бійців на норвезьку територію глава Чечні не згадував.

Зазначимо, що Шпіцберген - демілітаризована зона. Тим часом на іншому фото того ж користувача akhaev_07_95, датованому 20 січня, чоловік зображений в розгрузці і з автоматичною зброєю в руках. Геотеги - Longyerbyen - місто Лонґйїр, столиця норвезької частини Шпіцбергена. За спиною бійця прапор того ж парашутного центру.

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"У чеченському сегменті мережі можна знайти й інші знімки з норвезької геолокації. На Шпіцбергені бійці бували явно неодноразово, зі зброєю в руках - і не приховують цього. Сприйняття архіпелагу як "нічийної" або більш того суто російської території, а також хвацькі витівки з нелегального десантування туди можуть дуже ускладнити російсько-норвезькі відносини", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, наприкінці вересня інтернет-газета AldriMer із посиланням на чотири джерела в трьох країнах повідомила про виявлення російських спецпідрозділів на Шпіцбергені. Крім того, газета стверджує, що в рамках спецоперації військові, переодягнені в цивільний одяг, висаджувалися і на материкову Норвегію для здійснення розвідки.