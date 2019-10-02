Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
02.10.19 23:11

24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі. ФОТОрепортаж

24 морякам, які були захоплені Росією в полон у Керченській протоці і повернулися додому під час обміну 7 вересня, вручили сертифікати на квартири в Одесі.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в одеському готелі Il Decameron завершилася урочиста церемонія вручення сертифікатів на двокімнатні квартири 24 морякам, звільненим 7 вересня", - написала вона.

Квартири розташовані в новобудові у передмісті Одеси.

Читайте також: Звільненим українським морякам не забороняли в'їзд у Росію, - Полозов

"Квартири були придбані Фондом Віктора Пінчука з ініціативи президента України Володимира Зеленського", - підкреслила Денісова.

"Як дружина військовослужбовця, добре розумію, як важливо, щоб був свій куточок, де на тебе чекають", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси. ФОТОрепортаж

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Також читайте: Усім звільненим морякам уже купили квартири, вони мешкатимуть в одному будинку, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 01
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 02
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 03
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 04
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 05
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 06
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 07
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 08
24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі 09

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100