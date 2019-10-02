24 звільненим із полону морякам вручили сертифікати на квартири в Одесі. ФОТОрепортаж

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно в одеському готелі Il Decameron завершилася урочиста церемонія вручення сертифікатів на двокімнатні квартири 24 морякам, звільненим 7 вересня", - написала вона.
Квартири розташовані в новобудові у передмісті Одеси.
"Квартири були придбані Фондом Віктора Пінчука з ініціативи президента України Володимира Зеленського", - підкреслила Денісова.
"Як дружина військовослужбовця, добре розумію, як важливо, щоб був свій куточок, де на тебе чекають", - додала вона.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.