Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Як сказано в повідомленні на офіційному сайті Міністерства національної оборони Туреччини, уламки БПЛА впали в районі військової бази Чілдіроба, пише Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm. Також повідомляється, що військовим не вдалося встановити державну приналежність і тип безпілотника. Фото збитого дрона-порушника було опубліковано на сайті і з цих фотографій волонтерам InformNapalm вдалося впізнати приналежність дрона Російській Федерації.

Читайте також: Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост"

InformNapalm раніше описував цю нову секретну модифікацію БПЛА і встановлював її приналежність до Російської Федерації. До того ж збитий ВПС Туреччини БПЛА має бортовий номер 2170, який тільки на 4 порядкові цифри відрізняється від моделі з бортовим номером 2166, збитої 8 лютого 2017 року українськими військовими на Донбасі.

В Україні відомі як мінімум ще три випадки, коли над Донбасом були збиті такі ж типи БПЛА: 28 травня 2014 року над Донецьком; у травні 2014 року в Ізюмському районі Харківської області; в лютому 2015 року біля Дебальцевого.

16 жовтня 2015 року ВПС Туреччини також збивали такий тип БПЛА біля кордону з Сирією.

Такий самий тип БПЛА було знайдено в Литві в 2016 році, він був відправлений російськими спецслужбами з території Білорусі. Інформація про це стала доступна широкому загалу 5 лютого 2019 року, після доповіді Департаменту держбезпеки і військової розвідки Литви.

"Без сумніву, виробник і експлуататор цього БПЛА - Росія. Географія втрат літальних апаратів відповідає географії російських військових інтересів. Також на приналежність до ЗС РФ вказують система супутникової навігації та єдиний тип бортової нумерації, простежується на бортах, збитих як в Україні, так і в Туреччині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що міжнародне співтовариство InformNapalm зібрало докази використання російськими військами і їх бандформуваннями на Донбасі 9 типів БПЛА російського виробництва "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10", "Елерон-3СВ ", "Застава", "Тахіон", а також новітній секретний тип російських БПЛА, про який йшлося вище.