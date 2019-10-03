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03.10.19 08:33

"Ні капітуляції! Тільки перемога!" - акції протесту знову відбулися в різних містах України. ФОТОрепортаж

У Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Кривому Розі, Сєверодонецьку, Маріуполі та Краматорську відбулися акції протесту проти домовленостей, досягнутих під час засідання ТКГ у Мінську 1 жовтня, і планів керівництва України реалізувати "формулу Штайнмаєра".

Про це пише Цензор.НЕТ.

Як повідомляє Укрінформ, у Дніпрі близько 300 осіб зібралися перед облдержадміністрацією. Вони тримали прапори "Свободи", "Демсокири" і державні. Спікер закликав присутніх створити координаційну раду з місцевих політичних сил і громадських організацій.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції!": У Маріуполі, Харкові та Львові протестували проти "формули Штайнмаєра". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі на акцію "Ні капітуляції", що відбулася біля стели з фотографіями загиблих на Донбасі криворіжців, вийшли майже 100 містян.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 02

В Одесі, за повідомленням Думской, на аналогічну акцію вийшли близько 300 осіб. Після мітингу учасники вирушили до обласного управління СБУ, де залишили звернення з вимогою оприлюднити підписаний Леонідом Кучмою документ і притягнути до кримінальної відповідальності ініціаторів підписання з боку України як державних зрадників.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 03
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 04

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Вголос повідомляє, що акція проти формули Штайнмаєра відбулася також у Львові.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 05
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 06
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 07
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 08

"Сьогодні декілька сотень харків’ян вийшли сказати НІ капітуляції перед Росією. Жодних виборів на окупованих територіях не повинно бути. Все залежить тепер від парламенту і від реакції людей. Саме через позицію активної частини суспільства Порошенку не дали зламати Конституцію на догоду Кремлю. Не дамо й зараз! Все залежить саме від нас!" - написав у Facebook екснардеп Роман Семенуха.

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Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 09
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 10
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 11

Близько трьохсот людей, за оцінками поліції, вийшли до намету "Все для перемоги" на площу Свободи у Харкові, повідомляє Медіапорт. Вони тримають плакати "Легалізація окупації?", "Тільки перемога!", "Ні капітуляції!", "Не прокатить!", "Моніка Зелінські, готуйся до Ростова", "Формула Путінмаєра — це брехня", "Почем нынче Україна?". Серед учасників акції - представники громадських організацій "Традиція і порядок", "Спілка ветеранів АТО", політичних партій "Національний корпус", "Демократична сокира", ВО "Свобода".

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 12

Кілька десятків містян вийшли на головну площу Сєверодонецька, щоб висловити свої думки з приводу "капітуляції" України і відведення українських військ, пише Восточный вариант.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 13
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 14
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 15
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 16

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У Маріуполі вийшли на мітинг на площі до Драматичному театру, інформують Новости Донбасса. Під час акції учасники збирали підписи під зверненням до президента Володимира Зеленського, глав МЗС, СБУ, народних депутатів і делегатів Тристоронньої контактної групи в Мінську. Основні вимоги - оприлюднити тексти домовленостей з Росією і відмова від проведення будь-яких виборів на Донбасі до появи реальних гарантій безпеки.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 17Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 18

Проти "формули Штайнмаєра" вийшли і жителі Краматорська, пише "Общежитие". Зазначається, що мітинг зібрався спонтанно, завдяки активності людей у соціальних мережах.

Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 19
Ні капітуляції! Тільки перемога! - акції протесту знову відбулися в різних містах України 20

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