"Ні капітуляції! Тільки перемога!" - акції протесту знову відбулися в різних містах України. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ.

Як повідомляє Укрінформ, у Дніпрі близько 300 осіб зібралися перед облдержадміністрацією. Вони тримали прапори "Свободи", "Демсокири" і державні. Спікер закликав присутніх створити координаційну раду з місцевих політичних сил і громадських організацій.

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У Кривому Розі на акцію "Ні капітуляції", що відбулася біля стели з фотографіями загиблих на Донбасі криворіжців, вийшли майже 100 містян.

В Одесі, за повідомленням Думской, на аналогічну акцію вийшли близько 300 осіб. Після мітингу учасники вирушили до обласного управління СБУ, де залишили звернення з вимогою оприлюднити підписаний Леонідом Кучмою документ і притягнути до кримінальної відповідальності ініціаторів підписання з боку України як державних зрадників.





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Вголос повідомляє, що акція проти формули Штайнмаєра відбулася також у Львові.









"Сьогодні декілька сотень харків’ян вийшли сказати НІ капітуляції перед Росією. Жодних виборів на окупованих територіях не повинно бути. Все залежить тепер від парламенту і від реакції людей. Саме через позицію активної частини суспільства Порошенку не дали зламати Конституцію на догоду Кремлю. Не дамо й зараз! Все залежить саме від нас!" - написав у Facebook екснардеп Роман Семенуха.

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Близько трьохсот людей, за оцінками поліції, вийшли до намету "Все для перемоги" на площу Свободи у Харкові, повідомляє Медіапорт. Вони тримають плакати "Легалізація окупації?", "Тільки перемога!", "Ні капітуляції!", "Не прокатить!", "Моніка Зелінські, готуйся до Ростова", "Формула Путінмаєра — це брехня", "Почем нынче Україна?". Серед учасників акції - представники громадських організацій "Традиція і порядок", "Спілка ветеранів АТО", політичних партій "Національний корпус", "Демократична сокира", ВО "Свобода".

Кілька десятків містян вийшли на головну площу Сєверодонецька, щоб висловити свої думки з приводу "капітуляції" України і відведення українських військ, пише Восточный вариант.









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У Маріуполі вийшли на мітинг на площі до Драматичному театру, інформують Новости Донбасса. Під час акції учасники збирали підписи під зверненням до президента Володимира Зеленського, глав МЗС, СБУ, народних депутатів і делегатів Тристоронньої контактної групи в Мінську. Основні вимоги - оприлюднити тексти домовленостей з Росією і відмова від проведення будь-яких виборів на Донбасі до появи реальних гарантій безпеки.

Проти "формули Штайнмаєра" вийшли і жителі Краматорська, пише "Общежитие". Зазначається, що мітинг зібрався спонтанно, завдяки активності людей у соціальних мережах.





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