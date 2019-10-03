Чиновники комунального підприємства вимагали гроші у громадянина Ізраїлю в Умані, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від іноземця 400 доларів США за дозвіл на безперешкодну торгівлю та встановлення банерів у районі проведення іудейського свята Рош Ха Шана.

Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання неправомірної вигоди поблизу робочого місця. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисників проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Уманської місцевої прокуратури

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