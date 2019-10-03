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03.10.19 12:38

Чиновники комунального підприємства вимагали гроші у громадянина Ізраїлю в Умані, - СБУ. ФОТО

Керівник і старший інспектор одного з комунальних підприємств Умані сподівалися "заробити" на святкуванні іудейського свята. Цьому завадила Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від іноземця 400 доларів США за дозвіл на безперешкодну торгівлю та встановлення банерів у районі проведення іудейського свята Рош Ха Шана.

Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання неправомірної вигоди поблизу робочого місця. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисників проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Уманської місцевої прокуратури

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Чиновники комунального підприємства вимагали гроші у громадянина Ізраїлю в Умані, - СБУ 02
Чиновники комунального підприємства вимагали гроші у громадянина Ізраїлю в Умані, - СБУ 03

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