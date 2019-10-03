Київський військовий госпіталь потребує монітора головних показників життєдіяльності для вкрай важких бійців. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, потрібна допомога в реанімацію госпіталю, зробіть максимальний репост, будь ласка! Дуже потрібен монітор головних показників життєдіяльності людини. Найпростіший коштує 50-60 тис., є і значно дорожчий. Якщо вдасться купити два апарати, на два зали Реанімації, це буде велика допомога для вкрай важких станів воїнів з пораненнями і військовослужбовців із травмами. Також потрібні два монітори для знімків (на один я маю гроші), яких взагалі немає в реанімації, спец шприци і системи. На що назбираємо, те і купимо. Для тих, хто не знає, що у вересні було зібрано гроші і куплено 2 апарати для ран (115 тис.), два апарати для реанімації (26 тис.), хірургічні інструменти (6,5 тис.), ліки для онко воїнів (45 тис.), усі фото і чеки я публікувала і вони є в мене на сторінці. Кожен, хто допомагає, бере участь в одужанні людини! Карта приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицька Наталя. Карта Монобанк 4441 1144 4022 0109", - закликала волонтерка.

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