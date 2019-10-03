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03.10.19 20:07

Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис. ФОТОрепортаж

У четвер, 3 жовтня, правоохоронці затримали в Києві в порядку ст. 208 КПК України завідувача відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології НАМНУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Лікаря-трансплантолога спіймали на гарячому під час одержання неправомірної винагороди від пацієнта в розмірі 20 000 доларів США за проведену раніше операцію з трансплантації печінки і подальше лікування і реабілітацію.

Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис 01

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Під час проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого було вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти в сумі понад 60 тис. доларів США.

Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис 02
Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис 03
Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис 04

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають.

Заввідділом трансплантації та хірургії печінки НІТ затримано на хабарі $20 тис 05

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