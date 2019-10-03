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03.10.19 21:49

Помічниця Помпео прибула до Києва. ФОТО

В українську столицю прибула помічниця держсекретаря США Деніз Наталі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Twitter посольства США в Україні.

"Керівниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі розпочала свій візит до Києва, відвідавши Майдан і вшанувавши пам'ять Небесної Сотні, яка пожертвувала своїм життям у підтримку євроатлантичного шляху України", - сказано в повідомленні.

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, Деніз Наталі збирається зустрітися в Києві з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксаною Колядою, Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні та громадськими організаціями для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та ситуації на Донбасі.

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