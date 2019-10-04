Податкова міліція та СБУ провели 15 обшуків, вилучивши в організаторів і вигодонабувачів центру мінімізації митних платежів майже 580 тис. доларів США готівкою. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС, в рамках розслідування кримінальної провадження у ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України була встановлена ​​злочинна група в складі понад 20 осіб, які організовували і забезпечували протягом 2018-2019 рр. ввезення в Україну товарів широкого асортименту поза митним контролем та без сплати митних платежів.

Замовниками (вигодонабувачами) зазначених послуг переважно виступали власники торгових мереж Одеси і Харкова, а також фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівлю одягом, взуттям, господарськими товарами, будівельними матеріалами, електронікою, телефонами та іншим товарами.

На замовлення клієнтів фігуранти закуповували брендові й обмежені в доступі товари в Китаї і Туреччині, переміщали їх подрібненими партіями в Україну, використовуючи схему піджаків і / або реквізити підконтрольних компаній (в т.ч. нерезидентів). Митні платежі при цьому не платилися.

Показовою в діяльності цієї групи була розвинена схема логістики. Зокрема, переміщення і транспортування товарів здійснювалися легковим і вантажним транспортом, який був у власності організаторів і їхніх родичів, а також авіатранспортом (крім того, фігуранти використовували послуги логістичних компаній).

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При цьому в зазначених автомобілях через кордон незаконно перевозили не тільки товари, але і готівку, приховані у спеціально обладнаних сейфах і / або в особистих речах учасників незаконної діяльності.

Надалі товари, ввезені на митну територію України без сплати митних платежів, розподілялися по складських приміщеннях, орендованих від імені підконтрольних компаній в Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Львові та Хмельницькому, звідки їх доставляли вигодонабувачам.

Клієнти розраховувалися з організаторами ЦМТП готівкою (переважно в іноземній валюті) і в безготівковій формі, шляхом переказу коштів на картки українських і міжнародних банків. Організатори ЦМТП отримували 0,5-1,5% від суми переказу грошових коштів.

Крім того, зловмисники додатково отримували виплати за страхування вантажів та / або виплати в разі псування товару при пересиланні вантажів як посилок.

Всього протягом 2018 - 2019 років на митну територію України фігурантами було незаконно ввезено товарів на суму понад 150 млн гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, в орендованих ними складських приміщеннях, а також в складських і торгових приміщеннях вигодонабувачів у Києві, Харкові, Київській, Харківській та Одеській областях, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті (579 тис. доларів США і 16,5 тис. гривень) в еквіваленті 14,4 млн гривень, а також чорнові записи, печатки, господарські документи підконтрольних фігурантам підприємств і комп'ютерну техніку.

Обшуки тривають.













