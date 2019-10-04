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04.10.19 09:21

Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту "Львів", 3 загиблих. ФОТОрепортаж

Літак Ан-12 здійснив аварійну посадку на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Львів" сьогодні вранці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"4 жовтня о 07:10 до ДСНС надійшла інформація, що під час заходу на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" зник з радару транспортний літак Ан-12", - йдеться в повідомленні.

О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку.

О 07:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

"Горіння не спостерігається. Проводиться вивільнення екіпажу із пошкодженого літака", - повідомили в ДСНС.

Від ДСНС залучено 41 рятувальника особового складу та 7 одиниць техніки.

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Станом на 9:00 відомо, що на борту перебувало 8 осіб, з них 7 членів екіпажу і одна особа, що супроводжувала вантаж. Унаслідок падіння літака 3 осіб загинули, 3 постраждали, доля 2 осіб невідома.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львів, 3 загиблих 01
Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львів, 3 загиблих 02
Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львів, 3 загиблих 03
Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львів, 3 загиблих 04

Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львів, 3 загиблих 05

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