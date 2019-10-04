Бізнес-партнер Єрмака пов'язаний з "єдиноросом" і однокурсником Путіна, - "Схеми". ВIДЕО

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Згідно з офіційним реєстром юридичних осіб, Андрій Єрмак та росіянин Рахамім Емануїлов є співвласниками двох українських фірм: ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" та ТОВ "М.Є.П.".

Рахаміму Емануїлову 70 років, він науковець, суспільно-політичний діяч та бізнесмен у Росії.

Відповідно до даних реєстру юридичних осіб Росії, Рахамім Емануїлов – бенефіціар фірми "Інтерпромторг" (Москва), яка значиться серед засновників російського "Інтерпромбанку". Іншим акціонером цього банку є член партії "Єдина Росія", член Ради Федерації, сенатор від Камчатського краю Валерій Пономарьов.

Російській ЗМІ називають його найбагатшим сенатором Росії. Пономарьов також відомий тим, що власницею вілли, яку певний час приписували Путіну в Іспанії, виявилася його донька.

Серед членів ради директорів "Інтерпромбанку" є Іван Садчіков. Садчіков – зять першого заступника керівника апарату уряду Російської Федерації Сергія Приходька, фігурант скандалу із Анастасією Вашукевич (Настею Рибкою).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Джуліані відбулася за моєю ініціативою, - помічник Зеленського Єрмак

Крім того, як розповів "Схемам" російський журналіст-розслідувач Іван Голунов, бізнес-партнер Єрмака Рахамім Емануїлов входить до московської общини гірських євреїв, впливовість яких часто пояснюють тим, що її членом є однокурсник Володимира Путіна Ільгам Рагімов (теж у минулому співакціонер "Інтерпромбанку").

У письмовому коментарі "Схемам" Андрій Єрмак зазначив: "Рахамім Емануїлов – старий знайомий мого батька. Вони познайомилися, коли мій батько працював в Афганістані. Батько працював у посольстві СРСР в Афганістані: поїхав туди очолювати команду радянських фахівців з профтехосвіти. 20 років тому, в 1999 році, Рахамім Емануїлов попросив мене допомогти йому зареєструвати компанію на території України, оскільки планував займатися консультаційною діяльністю з питань торгівлі. Я допоміг йому як юрист. Ніяка господарська діяльність через цю компанію в результаті не велася. Востаннє ми спілкувалися близько десяти років тому – я вітав його телефоном із днем народження".

Журналісти "Схем" проаналізували фінансові звіти обох компаній, в яких Андрій Єрмак та громадянин Росії Рахамім Емануїлов – досі співзасновники, і діяльність яких досі не припинена, згідно з офіційним реєстром Міністерства юстиції. Одна з них, ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", дійсно, з 1999 року не показувала доходів. Утім, друга, ТОВ "М.Є.П.", за 12 років з моменту заснування насправді отримала доходів на майже 40 мільйонів гривень.

Також читайте: З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані