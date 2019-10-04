Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисник наніс фарбою зображення нацистської свастики та антисемітські написи на меморіальному комплексі, спорудженому на місці страти нацистами понад дев’ятсот євреїв у часи Другої світової війни.

У ході слідчих дій встановлено, що один із представників мистецьких кіл Києва є фанатичним прихильником свастик та рун, які використовувались нацистами. У самому центрі Києва за високим парканом стоїть декілька приватних будівель зловмисника, на території яких він виготовляв з металу різноманітні нацистські та язичницькі символи. Такою символікою киянин прикрашав своє помешкання, зовнішній фасад і паркан присадибної ділянки, дитячу кімнату та хатні речі.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронцями виявлено низку доказів, які свідчать про цілеспрямовану підготовку даною особою до вчинення актів вандалізму щодо єврейських культурних об’єктів. А також знайдено майже тридцять металевих свастик, виготовлені зловмисником у власній майстерні, карти Кіровоградської і Миколаївської областей та відповідні записи із відмітками об’єктів для вчинення актів вандалізму, аерозольні фарби сірого та чорного кольорів, які повністю збігаються із тими, якими сплюндровано місце єврейського поховання.

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Також правоохоронцями вилучено жорсткі диски та паперові матеріали із антисемітським змістом, електропилка, якою вирізьблювались свастики на пам’ятних знаках.

Всі предмети направлено на експертизу. Наразі у межах відкритого кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) та ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії зі встановлення причетності особи до низки актів вандалізму щодо пам’ятних знаків жертвам Голокосту, вчинених нещодавно в Миколаївській області.

Заходи з встановлення особи, причетної до злочину, проводились спільно із Слідчим управлінням ГУ НП в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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