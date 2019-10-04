П'яний водій на BMW на смерть збив двох 23-річних пішоходів на Тернопільщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня близько четвертої години ранку на автодорозі в селищі Козлів. Водій автомобіля BMW 320 збив двох пішоходів.

Чоловік повідомив, що людей на дорозі помітив занадто пізно, тому що було темно. Він намагався уникнути зіткнення, але не зміг. Двоє перехожих опинилися під колесами авто, третьому вдалося відбігти", - сказано в повідомленні.

Хлопці померли до приїзду бригади швидкої допомоги. Водій, 1990 року народження, проживає в сусідньому селі Великий Ходачків.

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За попередньою інформацією, водій у момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Через дві години після ДТП в його крові виявили 1,6 проміле алкоголю.

Водія затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловікові інкримінують статтю 286 частина 3 КК - порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.



Фото: сайт Нацполіції