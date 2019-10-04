Кабіна повністю зрізана, людей, які перебували в Ан-12, задавило вантажем, що був на борту, - Садовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Кабіна повністю є зрізана, все порозкидувано. Вантаж, який був у літаку, задавив людей, які там знаходилися. Тому шансів ще когось знайти… Це дуже складно. Кажуть про 8-х членів екіпажу. Трьох фактично врятували. По інших поки що ніякої позитивної інформації нема. Але багато фрагментів тіл розкидано біля самого літака.

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Фактично, важко зрозуміти, чому це сталося, тому що він не мав сідати у Львові. Він не мав дозаправлятися у Львові. Він попросив екстрену можливість дозаправитися, і просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів. Тут поблизу житлові будинки, тож якби він впав туди - була би катастрофа", - прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

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До слова, літак летів із Віго (Іспанія) до Стамбула (Туреччина) і мав приземлитись у львівському аеропорту на дозаправку.

Як повідомлялося раніше, унаслідок аварійної посадки літака Ан-12 на ґрунт у с. Сокільники поблизу аеродрому загинули п'ятеро людей.













Фото: Львівська міськрада