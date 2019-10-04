Кабіна повністю зрізана, людей, які перебували в Ан-12, задавило вантажем, що був на борту, - Садовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"Кабіна повністю є зрізана, все порозкидувано. Вантаж, який був у літаку, задавив людей, які там знаходилися. Тому шансів ще когось знайти… Це дуже складно. Кажуть про 8-х членів екіпажу. Трьох фактично врятували. По інших поки що ніякої позитивної інформації нема. Але багато фрагментів тіл розкидано біля самого літака.
Фактично, важко зрозуміти, чому це сталося, тому що він не мав сідати у Львові. Він не мав дозаправлятися у Львові. Він попросив екстрену можливість дозаправитися, і просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів. Тут поблизу житлові будинки, тож якби він впав туди - була би катастрофа", - прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.
До слова, літак летів із Віго (Іспанія) до Стамбула (Туреччина) і мав приземлитись у львівському аеропорту на дозаправку.
Як повідомлялося раніше, унаслідок аварійної посадки літака Ан-12 на ґрунт у с. Сокільники поблизу аеродрому загинули п'ятеро людей.