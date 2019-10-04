У затриманого на хабарі лікаря-трансплантолога з банківської комірки вилучили $840 тис., - Максимець. ФОТО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила прессекретарка прокурора Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.
"На фото 840 тисяч доларів США. Ці кошти були вилучені вчора з банківської комірки лікаря-трансплантолога, затриманого на хабарі. З урахуванням всіх обшуків загальна сума вилучених коштів становить близько 1 млн доларів США", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора СБУ в Києві викрила керівників відділення одного з інститутів Національної академії медичних наук, які вимагали кошти у пацієнтів за проведення операцій.
У ході проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого і в його приміщеннях вилучено був предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти в сумі понад $60 тис.
Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, ведуться слідчі дії.