На Волині 4 тонни контрабандного одягу вартістю 12 млн грн намагалися ввезти під виглядом гуманітарного секонд-хенду, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Згідно з документами, причепом вантажівки "Рено" з Бельгії везли гуманітарний вантаж (переважно для дітей): іграшки, зимовий одяг, сорочки, парасольки тощо. Усі без винятку речі у вантажівці значилися як вживані. Їх направляли на адресу одного з київських благодійних фондів.

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Уже після відкриття вантажівки стало зрозуміло, що її вміст не відповідає заявленому в документах. З кузова вивантажили близько 4-х тонн нового краму: сорочки, штани, спідниці – майже 8 тисяч одиниць товарів більше сотні найменувань. Сума оцінки затриманого вантажу складає близько 12 млн грн.

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Щодо керівника фірми відправника складено протокол про порушення митних правил (за ст. 483 МКУ). За таке порушення Митний кодекс передбачає конфіскацію товару та штраф у розмірі повної вартості вилученого.

Одночасно на Львівщині - у пункті пропуску "Рава-Руська", виявили схожу спробу контрабанди. Туди теж прибула вантажівка, нібито з "секунд-хендом", а насправді – з новим одягом. За цим фактом ДБР розпочало кримінальне провадження. Деталі затримання будуть відомі після розвантаження товару.