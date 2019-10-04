На Волині 4 тонни контрабандного одягу вартістю 12 млн грн намагалися ввезти під виглядом гуманітарного секонд-хенду, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Згідно з документами, причепом вантажівки "Рено" з Бельгії везли гуманітарний вантаж (переважно для дітей): іграшки, зимовий одяг, сорочки, парасольки тощо. Усі без винятку речі у вантажівці значилися як вживані. Їх направляли на адресу одного з київських благодійних фондів.
Уже після відкриття вантажівки стало зрозуміло, що її вміст не відповідає заявленому в документах. З кузова вивантажили близько 4-х тонн нового краму: сорочки, штани, спідниці – майже 8 тисяч одиниць товарів більше сотні найменувань. Сума оцінки затриманого вантажу складає близько 12 млн грн.
Щодо керівника фірми відправника складено протокол про порушення митних правил (за ст. 483 МКУ). За таке порушення Митний кодекс передбачає конфіскацію товару та штраф у розмірі повної вартості вилученого.
Одночасно на Львівщині - у пункті пропуску "Рава-Руська", виявили схожу спробу контрабанди. Туди теж прибула вантажівка, нібито з "секунд-хендом", а насправді – з новим одягом. За цим фактом ДБР розпочало кримінальне провадження. Деталі затримання будуть відомі після розвантаження товару.