Виявлено сховки зі зброєю найманців РФ у Донецькій і Луганській областях, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Неподалік лінії розмежування в місті Гірське, що на Луганщині, правоохоронці вилучили з колодязя у дворі нежилої оселі двадцять сім реактивних освітлювальних патронів, п’ять гранат Ф-1 та РГД-5, запал для гранат, понад сімсот набоїв різного калібру, чотири планки швидкого спорядження до автомата Калашникова, аптечку з медпрепаратами виробництва РФ та камуфльований одяг.

За наявною у співробітників СБУ інформацією, схрон у 2014 році заклав бойовик угруповання "Призрак", який наразі перебуває на території окупованого Первомайська у складі незаконного збройного формування.

Іншу схованку зі смертоносними засобами виявлено в занедбаному будинку в селі Дача Бахмутського району Донеччини, де раніше перебувало угруповання так званої "народної міліції ДНР". Бойовики приховали протитанкову міну, два снаряди до гармати та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

Триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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