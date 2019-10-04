Близько сотні курсантів Академії Нацгвардії відточували влучність на бойових стрільбах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації Нацгвардії.

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"Майбутні офіцери відпрацювали порядок установки і зняття озброєння, порядок заряду і розряду зброї, а також безпосередньо виконали бойові стрільби", - сказано в повідомленні пресслужби.

"120-мм міномет ми розглядали тільки в теорії, але це не завадило нам успішно відпрацювати практичні стрільби. Зізнаюся, що хвилювався, адже з міномета стріляв уперше, але зібрав волю в кулак і зробив точний постріл в ціль, своїм результатом задоволений", - поділився враженнями молодший сержант Дмитро Осейко.

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Крім того, курсанти Академії практикували складання карт вогню, схем опорного пункту, використання спеціальних позначок тощо.

"Таким чином, після закінчення навчання військова частина отримує військового, який повністю компетентний у застосуванні бойової зброї на практиці. Надалі випускники повертаються до Академії - пункт постійної дислокації - і готуються до складання державних іспитів", - додали в пресслужбі.

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