Пропагандиста "ідей русского мира" затримано на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік активно підтримував тимчасову окупацію АР Крим і частин Донецької та Луганської областей. Для дестабілізації суспільно політичної ситуації в регіоні він у соціальних мережах агітував за відділення області від України і "приєднання" до РФ на умовах федералізації. Задокументовано, що зловмисник також підтримував контакти із членами так званих "козачих формувань" терористів. –

"Приватний таксист з Дніпра відкрито демонстрував на власному авто агітацію символіки країни-агресора та пропагував клієнтам фейкові ідеї "русского мира". Зокрема, значного суспільного резонансу в листопаді 2018 року набула висвітлена у ЗМІ конфліктна ситуація між вказаною особою та волонтеркою з Дніпра, якій він намагався нав’язати свої погляди", - йдеться в повідомленні.

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Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили заборонену комуністичну символіку, георгіївські стрічки, засоби зв'язку та комп’ютерну техніку.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи із викриття зловмисника проводилось спільно зі слідчим поліції.





