Цукерки зі смаком "зради", теорія 5 рукостискань, "дочка" Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Ось така формула...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це здача національних інтересів і початок капітуляції", - міськрада Сум виступила проти імплементації "формули Штайнмаєра"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це початок капітуляції, - Тернопільська облрада засудила узгодження "формули Штайнмаєра"

Як? вже?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Це одне-два речення - ось і все...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів "про найбільшу страшилку" - "формулу Штайнмаєра": Це одне-два речення - ось і все

Важливе уточнення

Вікторина

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу. ВIДЕО

У кожного свій досвід

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

...та шо ви переживаєте? я ше Будапештський меморандум підписував!

Зі смаком зради

Теорія 5 рукостискань

Випадок у ВР

Це "ж-ж-ж" — неспроста! (с)

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