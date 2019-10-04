Цукерки зі смаком "зради", теорія 5 рукостискань, "дочка" Штайнмаєра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Ось така формула...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це здача національних інтересів і початок капітуляції", - міськрада Сум виступила проти імплементації "формули Штайнмаєра"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Це початок капітуляції, - Тернопільська облрада засудила узгодження "формули Штайнмаєра"
Як? вже?
Це одне-два речення - ось і все...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів "про найбільшу страшилку" - "формулу Штайнмаєра": Це одне-два речення - ось і все
Важливе уточнення
Вікторина
У кожного свій досвід
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО
...та шо ви переживаєте? я ше Будапештський меморандум підписував!
Зі смаком зради
Теорія 5 рукостискань
Випадок у ВР
Це "ж-ж-ж" — неспроста! (с)
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