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04.10.19 22:13

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня. ФОТОрепортаж

4 жовтня Рада проголосувала за новий склад ЦВК, прослухала, затвердила програму уряду прем'єра Олексія Гончарука і дозволила НАБУ прослуховувати депутатів.

День роботи депутатів від Цензор.НЕТ.

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 01
Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 02

Початок роботи ВР

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 03

Члени ЦВК перед результативним голосуванням за їхні кандидатури


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 04

Герой парламентського дня 3 жовтня Ілля Ківа, помічений журналістами з дивними маніпуляціями в районі геніталій


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 05

Ківа з колегою по фракції "ОПЗЖ" Віктором Чорним і позафракційним Олександром Ковальовим

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 06

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 07

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 08
Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 09

Після спілкування з Ківою Віктор Чорний демонструє журналісту Цензор.НЕТ, що руки у нього не зайняті


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 10

Галина Янченко, Сергій Бабак і Данило Гетманцев зі "Слуги народу".


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 11

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко перед президією ВР

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 12

Данило Гетманцев зі "Слуги народу" з Ярославом Залізняком та Кірою Рудик з "Голосу"


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 13

Голова комітету із закордонних справ Богдан Яременко та перший віцеспікер Руслан Стефанчук

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 14
Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 15

Депутатські обійми Артема Дубнова і Вадима Струневича зі "Слуги народу"


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 16

Олександра Ткаченка зі "Слуги народу" колега притримав за шию


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 17

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 18

Михайло Папієв з "ОПЗЖ"


Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 19

Вадим Новинський і Віктор Балога

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 20

Жан Беленюк зі "Слуги народу"

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 21

Михайло Радуцький зі "Слуги народу" з Ігорем Суркісом з "ОПЗЖ"

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 22

Михайло Макаренко з "ОПЗЖ" і Михайло Радуцький зі "Слуги народу"

Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня 23

Нестор Шуфрич, Віктор Медведчук і Юлія Льовочкіна з "ОПЗЖ"

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