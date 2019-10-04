Новий склад ЦВК, затверджена програма Кабміну і демонстрація рук соратником Ківи Чорним, - день роботи ВР 4 жовтня. ФОТОрепортаж

День роботи депутатів від Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР
Члени ЦВК перед результативним голосуванням за їхні кандидатури
Герой парламентського дня 3 жовтня Ілля Ківа, помічений журналістами з дивними маніпуляціями в районі геніталій
Ківа з колегою по фракції "ОПЗЖ" Віктором Чорним і позафракційним Олександром Ковальовим
Після спілкування з Ківою Віктор Чорний демонструє журналісту Цензор.НЕТ, що руки у нього не зайняті
Галина Янченко, Сергій Бабак і Данило Гетманцев зі "Слуги народу".
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко перед президією ВР
Данило Гетманцев зі "Слуги народу" з Ярославом Залізняком та Кірою Рудик з "Голосу"
Голова комітету із закордонних справ Богдан Яременко та перший віцеспікер Руслан Стефанчук
Депутатські обійми Артема Дубнова і Вадима Струневича зі "Слуги народу"
Олександра Ткаченка зі "Слуги народу" колега притримав за шию
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук
Михайло Папієв з "ОПЗЖ"
Вадим Новинський і Віктор Балога
Михайло Радуцький зі "Слуги народу" з Ігорем Суркісом з "ОПЗЖ"
Михайло Макаренко з "ОПЗЖ" і Михайло Радуцький зі "Слуги народу"
Нестор Шуфрич, Віктор Медведчук і Юлія Льовочкіна з "ОПЗЖ"