На Рівненщині депутату облради спалили елітний позашляховик. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації обласної поліції.

"У Костополі поліцейські встановлюють обставини підпалу автомобіля депутата. На місце пожежі оперативно прибули рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль, які виявили повністю охоплений вогнем автомобіль. Існувала загроза поширення вогню на розташований за чотири метри житловий будинок. На гасіння бійці ДСНС подали з різних сторін водяні стволи. Приблизно за 10 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Будинок вдалося врятувати. Вогнем знищено передню частину та салон автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Слідчо-оперативна група встановила, що загоряння автомобіля "Mercedes-Benz G63" сталося на території огородженого приватного господарства 58-річного місцевого жителя, депутата Рівненської обласної ради.

Власник авто у той час перебував у будинку сам.

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"Із місця події поліцейські вилучили полімерні залишки ємності із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів і металевий предмет циліндричної форми, зовні схожий на корпус піротехнічного засобу типу фаєр", - інформують правоохоронці.

Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські з'ясовують всі обставини того, що сталося, в рамках кримінального провадження.

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