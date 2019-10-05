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05.10.19 11:27

4 жовтня у зоні ООС на Донбасі через обстріл терористів загинув старший солдат розвідроти 1-ї окремої танкової бригади Олег Ремінний. ФОТО

У п'ятницю, 4 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних Сил на сході України від смертельних поранень, завданих під час обстрілу наших позицій найманцями РФ, загинув 33-річний Олег Володимирович Ремінний, житель міста Шпола Черкаської області, старший солдат, механік-водій розвідувальної роти 1-ї окремої танкової бригади.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 1-ї ОТБр повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із тяжким серцем повідомляємо, що 4 жовтня внаслідок ворожого обстрілу на одній із передових позицій загинув наш побратим і друг, старший солдат Олег Володимирович Ремінний…
Олег зі Шполи, що на Черкащині, призвався на службу у 2017 році механіком-водієм розвідувальної роти 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, і з перших днів разом з бригадою боронив кордони країни на Донбасі.
Він був щирим, він був справжнім… Він прагнув миру і для цього виборював Перемогу… Він віддав своє життя за те, у що вірив - за Україну, за свободу і честь українського народу… Олег загинув… Не стало одного з найкращих синів України…
Йому було лише 33… І назавжди залишиться…
Спочивай із миром, брате… І допомагай нам із Небесного війська…
Ми не пробачимо… Смерть ворогам!
Командування та особовий склад 1-а окрема танкова Сіверська бригада висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.
Перебуваємо в скорботі разом із Вами…" - йдеться в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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4 жовтня у зоні ООС на Донбасі через обстріл терористів загинув старший солдат розвідроти 1-ї окремої танкової бригади Олег Ремінний 01

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