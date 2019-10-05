Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
05.10.19 14:08

На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили на Закарпатті підпільне виробництво фальсифікованої побутової хімії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція 01

Кіберполіція встановила: зловмисники організували схему перевезення концентрату прального порошку та миючих засобів. У подальшому зловмисники у промислових масштабах з концентрату виготовляли різноманітну побутову хімію та збували виготовлений товар в Україні, Угорщині, Словаччині та Румунії.

На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція 02
На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція 03

На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція 04
На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція 05

Цехи з виробництва фальсифікованої продукції розміщувалися на різних локаціях Закарпатської області. Щомісячно підприємство виготовляло 60 тонн фальсифікованої продукції, яку збували під виглядом відомих торгових марок. При цьому зловмисники позиціонували себе як офіційні оптові представники всесвітньо відомої торгової марки.За місцем проживання зловмисників, місцями розташування складських приміщень та цехів з виробництва фальсифікату правоохоронці провели обшуки.

На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 7 років позбавлення волі загрожує організатору схеми незаконного виробництва та реалізації алкогольного фальсифікату в Тернопільській області

На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція 07
На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція 08

Під час обшуків правоохоронці виявили велику кількість сировини, готової продукції та обладнання (виробничі лінії) для виготовлення фальсифікату. Крім того було вилучено комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію. Опис вилученого майна тривав протягом двох діб. Загалом, вилучено майже 100 тон готового до збуту фальсифікату. 

На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція 09

На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція 10

Кримінальне провадження, у рамках якого відбувалося розслідування, було розпочато за ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України.

На Закарпатті виявлено підпільне виробництво побутової хімії відомої торгової марки, вилучено 100 тонн фальсифікату, - Нацполіція 11

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100