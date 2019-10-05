Зеленський зустрівся з переможцями конкурсів "Учитель року-2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Дуже поважаємо вашу професію. Я думаю, що це одна з найголовніших професій", - підкреслив глава держави під час зустрічі в Офісі президента.

Зеленський зазначив, що обидві його бабусі були вчительками, а батько викладає у вузі. "Ми завжди пишалися цією професією. Хочемо вас привітати зі святом", - сказав президент, звертаючись до педагогів.

Олена Зеленська зазначила, що шкільна освіта в Україні має постійно вдосконалюватися, щоб відповідати викликам часу.

"Ми - батьки, тому дуже зацікавлені в тому, щоб відбувалися позитивні зміни у шкільній освіті. У нас діти вчаться у гарній школі, і дуже хотілося б, аби всі вчителі почувалися такими ж щасливими, як у цій школі", - сказала вона.

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Під час зустрічі вчителі також торкнулися проблем роботи сільських шкіл, зокрема необхідності забезпечення рівних можливостей та умов навчання дітей із міст і учнів, що проживають у селі. Міністр освіти і науки України Ганна Новосад зазначила, що у державному бюджеті на наступний рік планується збільшити фінансування опорних шкіл та шкіл у сільській місцевості.

Президент також наголосив на важливості підключення шкіл, зокрема в селах, до інтернету. Зеленський запропонував розробити відповідну програму з метою залучення бюджетних коштів.

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Наприкінці зустрічі глава держави вручив педагогам подарунки.